Suriye'ye 2 tır patates gönderildi - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'deki Türkmenlere ulaştırılmak üzere 2 tır patates gönderildi.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Kavak beldesinde faaliyet gösteren patates firmasının sahibi Birol Güney'in bağışladığı yaklaşık 50 ton patates, kayadan oyma yer altı deposundan tırlara yüklendi.

Dernek başkanı Baki Öncel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın farklı coğrafyalarında mağdur ve mazlum Müslümanlara gıda başta olmak üzere insani yardım malzemesi gönderdiklerini, savaşın başladığı ilk haftalardan itibaren de Suriye'ye yönelik yardım çalışması yürüttüklerini belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır devam savaş nedeniyle Türkiye'ye yakın alanlara göç eden insanların, çeşitli sıkıntılar içinde olduklarına dikkati çeken Öncel, yardım malzemelerini belirli aralıklarla hayırseverlerin desteğiyle bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Desteklerinin devam edeceğini belirten Öncel, "Güvenli bölgede insanlar Türkiye'nin yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, ülkemiz ve dünya genelinde çalışmalar yürüyor. Biz de bu çalışmalara güç vermek adına Nevşehir'den katkı sağlıyoruz. Patates, dayanıklı bir gıda olduğu için bölgeye mümkün olduğunca göndermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından patates yüklü 2 yardım tırı, Kilis'deki İHH deposuna doğru yola çıktı.