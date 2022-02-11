Suriye'ye 4 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Siirt'ten Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan 4 tır yola çıktı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesinin hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı gıda, giysi ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, Hükümet Caddesi'ndeki eski valilik önünde dualarla uğurlandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, konuşmasında, yardımların hazırlanmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Siirtlilerin Suriye'deki mağdurlara her zaman yardım elini uzattığını belirten Hacıbektaşoğlu, şunları aktardı:

"Suriye için yolun iyilik olsun kampanyasında 4 ile 5 yaşlarındaki çocuktan 80 ile 90 yaşlarındaki vatandaşa kadar herkes imkanları ölçüsünde destek verdi. Un, hububat, temizlik ve giyim malzemelerinden oluşan yardımlar İdlib'e ulaştırılmak üzere ilimizden hareket etti."

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu ve Müftülük görevlileri katıldı.