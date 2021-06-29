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Suriye'ye aşılama desteği - Son Dakika

Suriye'ye aşılama desteği

29.06.2021 11:58
Suriye'ye aşılama desteği, System.String[]

Dünya Doktorları Derneği, Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında çalışan Suriye Aşılama Grubu ve Al Ameen İnsani Yardım Kuruluşu ile iş birliği içerisinde, Suriye'nin Afrin ve Cinderes bölgelerinde başlatılan aşılama programına katkı sağlıyor.

10 yılı aşkın süredir savaş nedeniyle sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde çöktüğü ve bu nedenle pandemiye karşı en savunmasız yerlerden biri olan Suriye'deki aşılamalar Dünya Doktorları Derneği (DDD) desteği ile başladı. Bölgede diğer yardım kuruluşları da aşılama faaliyetleri yapıyor. Dernek, bir yandan bölge insanının sağlık sorunlarına çözüm üretirken, diğer yandan hem pandemiyle mücadelede hem de Covid-19 vakalarının tespiti konularında görevler üstleniyordu. DDD, Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında çalışan Suriye Aşılama Grubu ve Al Ameen İnsani Yardım Kuruluşu ile iş birliği içinde aşılama çalışmalarına Afrin Merkez ve Cinderes'teki birinci basamak sağlık hizmetleri kliniklerini açarak katkıda bulunmaya başladı. Aşılama buradaki sağlık merkezlerinde gerçekleşiyor. İlk etapta kronik hastalığı bulunan insanlar aşılanırken gelecek aşı destekleriyle aşılama gruplarının da genişlemesi bekleniyor.

Pandemiye karşı en savunmasız insanlar

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, toplumların en savunmasız kesimlerinden olan savaş mağduru bu insanların, pandemiye karşı çok korunmasız durumda olduklarını söyledi. Bu insanların Covid-19 teşhis ve tedavi hizmetlerine ve aşılarına erişimlerinin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Bilgin, ''Olanakları çok kısıtlı olan bu insanlar, pandeminin yayılmasında en büyük risk gruplarının başında geliyordu. Bölgede devam eden yardım ve aşılama çalışmaları kapsamında insanların Covid-19 pandemisinden daha az etkilenmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Suriye'ye aşılama desteği

Dünya Sağlık Örgütü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Suriye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Suriye'ye aşılama desteği - Son Dakika


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