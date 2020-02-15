Suriye'ye asker sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'ye asker sevkiyatı - Son Dakika

Suriye'ye asker sevkiyatı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen, askerlerin bulunduğu sivil araçlar ile askeri malzeme taşıyan TIR'lardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye'ye asker sevkiyatı, System.String[]

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen, askerlerin bulunduğu sivil araçlar ile askeri malzeme taşıyan TIR'lardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen komandoları taşıyan 15 otobüs ile askeri malzeme taşıyan 12 TIR ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemi altında İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket eden konvoydaki askerlerin ve araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlanacağı öğrenildi.


Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi
13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, sigara içerken havaya uçuruldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jeffrey'in "Şehidimiz" ifadesine yanıt: Hiç inandırıcı değil Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 21:11:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'ye asker sevkiyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]