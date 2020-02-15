Suriye'ye asker sevkiyatı (2) - Son Dakika

Suriye'ye asker sevkiyatı (2)
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SEVKİYAT GÜN BOYU SURDÜSuriye'de konuşlandırılmak üzere çeşitli illerden sevk edilen zırhlı iş makineleri ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy sınırdan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:05 Kaynak: DHA
SEVKİYAT GÜN BOYU SURDÜ
Suriye'de konuşlandırılmak üzere çeşitli illerden sevk edilen zırhlı iş makineleri ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'de ihtiyaç duyulan bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi.
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