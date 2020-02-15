Suriye'ye asker sevkiyatı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'ye asker sevkiyatı (2) - Son Dakika

Suriye'ye asker sevkiyatı (2)

6 saat önce

SEVKİYAT GÜN BOYU SURDÜSuriye'de konuşlandırılmak üzere çeşitli illerden sevk edilen zırhlı iş makineleri ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy sınırdan geçti.

Suriye'ye asker sevkiyatı (2), System.String[]

SEVKİYAT GÜN BOYU SURDÜ

Suriye'de konuşlandırılmak üzere çeşitli illerden sevk edilen zırhlı iş makineleri ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'de ihtiyaç duyulan bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi.


Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:05 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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