Suriye'ye asker takviyesi devam ediyor
24 dakika önce
Hatay'ın Kumlu ilçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır kapısından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderdi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:46 Kaynak: İHA
'ın Kumlu
ilçesinde yeni açılan Zeytin
Dalı Sınır kapısından, Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere ülkenin çeşitli birliklerinden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Hatay'ın Kırıkhan
İlçesi üzerinden, Kumlu İlçesine geçiş yaptı. Askeri konvoy Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısından birliklere takviye olarak gitti. - HATAY
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