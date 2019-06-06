Son Dakika Haberleri: Suriye'ye asker takviyesi devam ediyor
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Suriye'ye asker takviyesi devam ediyor

36 saniye önce

Suriye'ye asker takviyesi devam ediyorHATAY - Hatay'ın Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır kapısından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderdi.

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Suriye'ye asker takviyesi devam ediyor
HATAY - Hatay'ın Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır kapısından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere ülkenin çeşitli birliklerinden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Hatay'ın Kırıkhan İlçesi üzerinden, Kumlu İlçesine geçiş yaptı. Askeri konvoy Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan birliklere takviye olarak gitti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:07 Kaynak: İHA
Kumlu, Suriye, Genel
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