Suriye'ye asker takviyesi devam ediyor

Suriye'ye asker takviyesi devam ediyorHATAY - Hatay'ın Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır kapısından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderdi.

Suriye'ye asker takviyesi devam ediyor

HATAY - Hatay'ın Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır kapısından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere ülkenin çeşitli birliklerinden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Hatay'ın Kırıkhan İlçesi üzerinden, Kumlu İlçesine geçiş yaptı. Askeri konvoy Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan birliklere takviye olarak gitti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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