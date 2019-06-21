Son Dakika Haberleri: Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesi
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Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesi

1 saat önce

Hatay'dan Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi yapıldı.

Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesi, System.String[]
Hatay'dan Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi yapıldı. Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yapacağı operasyon için Türkiye'nin değişik birliklerinden 100 yakın gelen bordo bereli komandolar Kırıkhan ilçesine akşam saatlerinde girdi. Kırıkhan çevre yolundan ZPT araçları polis eskort eşliğinden ilçeden ayrıldı. Öte yandan, Kırıkhan Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan cephanelik çok sayıda askeri tırların giriş yaptığı gözlendi.
(İsmet Biçen/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:40 Kaynak: İHA
Hatay, Kırıkhan, Komando, Suriye, Güncel
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