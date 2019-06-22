Son Dakika Haberleri: Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesi
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Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesi

1 saat önce

- Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesiHATAY - Hatay'dan Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi yapıldı.

- Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesi
HATAY - Hatay'dan Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yapacağı operasyon için Türkiye'nin değişik birliklerinden 100 yakın gelen bordo bereli komandolar Kırıkhan ilçesine akşam saatlerinde girdiler. Kırıkhan çevre yolundan 100'e yakın askeriye ait ZPT araçları polis eskort eşliğinden ilçeden ayrıldı.
Öte yandan, Kırıkhan mimar Sinan mahallesinde bulunan cephanelik çok sayıda askeri tırların giriş yaptığı gözlendi.
Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesi
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:04 Kaynak: İHA
Kırıkhan, Hatay, Komando, Suriye, Genel
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