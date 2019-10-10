Son Dakika Haberleri: Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor
Son Dakika Güncel Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor

Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor

43 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı. Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)

Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı
Yunanistan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal çağrı: Son verin Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi'nden Türkiye'ye destek Suriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 22:34:25. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]