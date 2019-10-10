Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor
15 dakika önce
Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı. Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.
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