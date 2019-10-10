Son Dakika Haberleri: Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor
Son Dakika Genel Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor

Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor

15 dakika önce

Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı. Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.

Suriye'ye askeri araç ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor

Suriye, Hatay, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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