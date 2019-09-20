Son Dakika Haberleri: Suriye'ye askeri harekat kapıda mı? Şanlıurfa ve Mardin'de ek doktor görevlendirildi
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Suriye'ye askeri harekat kapıda mı? Şanlıurfa ve Mardin'de ek doktor görevlendirildi

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye askeri harekat planladığını bildirerek Şanlıurfa ve Mardin’e ilave doktor görevlendirdi. Görevlendirme 20 Eylül-20 Ekim 2019 tarihleri arasını kapsıyor. Bu illerdeki sağlık personelinin izinleri de iptal edildi.

Suriye'ye askeri harekat kapıda mı? Şanlıurfa ve Mardin'de ek doktor görevlendirildi, System.String[]

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye askeri harekat planladığını bildirerek Şanlıurfa ve Mardin'e ilave doktor görevlendirdi. Görevlendirme 20 Eylül-20 Ekim 2019 tarihleri arasını kapsıyor. Bu illerdeki sağlık personelinin izinleri de iptal edildi.


Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın da olduğu 19 ile "Şanlıurfa/ Mardin iline resen görevlendirme" yazısı gönderdi. Bakanlık görevlendirmede şu ifadedelere yer verdi: "Şanlıurfa/Mardin iline resen görevlendirme" konulu yazıda "Şanlıurfa Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesisleri emrine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan sınır dışı askeri harekat kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan organizasyona destek vermek amacıyla görevlendirilen personelin 20.09. 2019-20.10.2019 tarihleri arasındaki görevlendirilme onayları ekte gönderilmektedir."

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Şanlıurfa, Suriye, Mardin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:30 
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