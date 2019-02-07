Suriye'ye Askeri Sevkiyat
1 saat önce
SURİYE'de görev almak için yola çıkan komandolarla, zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.
SURİYE'de görev almak için yola çıkan komandolarla, zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.
Suriye'de görev yapmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan uzman çavuş, astsubay ve subaylardan oluşan komando birlikleri ile mühimmat ve zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen komando ve askerlerin Mera ile Tel Rıfat bölgesinde konuşlanacağı bildirildi.
- Kilis
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:11 Kaynak: DHA
ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır
ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin
Katar Ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti
Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti