Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Askeri Sevkiyat

Suriye'ye Askeri Sevkiyat

1 saat önce

SURİYE'de görev almak için yola çıkan komandolarla, zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.

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SURİYE'de görev almak için yola çıkan komandolarla, zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.  

Suriye'de görev yapmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan uzman çavuş, astsubay ve subaylardan oluşan komando birlikleri ile mühimmat ve zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen komando ve askerlerin Mera ile Tel Rıfat bölgesinde konuşlanacağı bildirildi.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:11 Kaynak: DHA

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