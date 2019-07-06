Son Dakika Haberleri: Suriye'ye askeri sevkiyat
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Suriye'ye askeri sevkiyat

27 dakika önce

Kilis'te, Suriye'de görev yapan askeri birliklere takviye amaçlı personel ile askeri araç gönderildi.

Suriye'ye askeri sevkiyat, System.String[]
Kilis'te, Suriye'de görev yapan askeri birliklere takviye amaçlı personel ile askeri araç gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde çeşitli birliklerden yola çıkan askeri personel ile askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'deki askeri birlikleri takviye amaçlı gönderildi. Askeri sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:57 Kaynak: İHA
Suriye, Kilis, 3. Sayfa
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