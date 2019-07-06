Suriye'ye askeri sevkiyat
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Kilis'te, Suriye'de görev yapan askeri birliklere takviye amaçlı personel ile askeri araç gönderildi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:00 Kaynak: İHA
'te, Suriye
'de görev yapan askeri birliklere takviye amaçlı personel ile askeri araç gönderildi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde çeşitli birliklerden yola çıkan askeri personel ile askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'deki askeri birlikleri takviye amaçlı gönderildi. Askeri sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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