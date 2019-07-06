Suriye'ye askeri sevkiyat
12 dakika önce
Suriye'ye askeri sevkiyatKİLİS - Kilis'te, Suriye'de görev yapan askeri birliklere takviye amaçlı personel ile askeri araç gönderildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
'ye askeri sevkiyat
KİLİS - Kilis
'te, Suriye'de görev yapan askeri birliklere takviye amaçlı personel ile askeri araç gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşam saatlerinde çeşitli birliklerden yola çıkan askeri personel ile askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'deki askeri birlikleri takviye amaçlı gönderildi. Askeri sevkıyatların peyder pey devam ettiği bildirildi.
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