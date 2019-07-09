Son Dakika Haberleri: Suriye'ye askeri sevkiyat
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Suriye'ye askeri sevkiyat

23 dakika önce

GAZİANTEP yönünden çıkan askeri araçlar Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye tarafına geçiş yaptı.

Suriye'ye askeri sevkiyat, System.String[]
Gaziantep, Suriye, Kilis, Güncel
GAZİANTEP yönünden çıkan askeri araçlar Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye tarafına geçiş yaptı.
Öğleden sonra Gaziantep yönünden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesine geldi. Zırhlı araç ve askeri personelin yer aldığı konvoy, güvenlik önlemleri arasında Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Konvoyda yer alan araç ve personellerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde kurulu olan TSK'ya ait üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi.


- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:40 Kaynak: DHA
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