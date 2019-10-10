Suriye'ye askeri sevkiyat
32 dakika önce
TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen askeri konvoylar, Kilis'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:25 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen askeri konvoylar, Kilis'e ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.
Yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'daki üs bölgelerine konuşlandırılacağı öğrenildi.
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