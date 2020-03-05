Suriye'ye askeri sevkiyat - Son Dakika
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Suriye'ye askeri sevkiyat

6 saat önce

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçlar Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye'ye askeri sevkiyat, System.String[]

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçlar Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı sınıra sevk edilen zırhlı araçlar ile mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu konvoy, İslahiye'ye ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında İslahiye'den Hatay yönüne hareket eden konvoydaki araçların Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Bahar Kalkanı Harekatı, Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:06 Kaynak: DHA
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