Suriye'ye askeri sevkiyat - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinden Bahar Kalkanı Harekatı bölgesine obüs, zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı yapıldı.

İslahiye'de konuşlu 106'ncı Topçu Alayı ve 2'nci Zırhlı Alay Komutanlığı'ndan, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesine obüs, zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı yapıldı. Obüs ve zırhlı araçları taşıyan TIR'lar, askeri araç ve askeri personellerden oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Hatay'a hareket etti. Obüs ve askeri araçların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi