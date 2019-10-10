Suriye'ye askeri sevkiyat (2)
43 dakika önce
SEVKİYAT GECE DE DEVAT ETTİYurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, tank ve obüsler Kilis'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:16 Kaynak: DHA
SEVKİYAT GECE DE DEVAT ETTİ
Yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, tank ve obüsler Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'daki üs bölgelerine konuşlandırılacağı öğrenildi.
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,
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