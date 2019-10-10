Son Dakika Haberleri: Suriye'ye askeri sevkiyat (2)
Son Dakika Güncel Suriye'ye askeri sevkiyat (2)

Suriye'ye askeri sevkiyat (2)

43 dakika önce

SEVKİYAT GECE DE DEVAT ETTİYurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, tank ve obüsler Kilis'e ulaştı.

Suriye'ye askeri sevkiyat (2), System.String[]

SEVKİYAT GECE DE DEVAT ETTİ

Yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, tank ve obüsler Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'daki üs bölgelerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,


Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resulayn'da Milli Ordu'yu karşılarında gören YPG/PKK'lı teröristler silahlarını bırakıp kaçtı!
Trump: "Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum" Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu ABD Başkanı Trump, "3 seçenek var" diyerek Türkiye'yi tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 23:59:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'ye askeri sevkiyat (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]