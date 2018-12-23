Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Askeri Sevkiyat Akşam Saatlerinde Hızlandı

Suriye'ye Askeri Sevkiyat Akşam Saatlerinde Hızlandı

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından akşam saatlerinde Suriye'ye askeri sevkiyat hızlandı.

Suriye'ye Askeri Sevkiyat Akşam Saatlerinde Hızlandı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından akşam saatlerinde Suriye'ye askeri sevkiyat hızlandı.

Hatay istikametinden gelen mühimmat yüklü askeri araçlar, iş makineleri ile zırhlı araçlar Kilis'e geldi. Buradan Elbeyli ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket etti. Akşamüzeri de 50'den fazla boş tır ve mühimmat aracı Hatay tarafına hareket ederek, tank, fırtına obüs, askeri araçlar ile mühimmat almaya gitti. Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:55 Kaynak: İHA

Kilis, TSK, Suriye, 3. Sayfa
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