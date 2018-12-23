Suriye'ye Askeri Sevkiyat Akşam Saatlerinde Hızlandı
2 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından akşam saatlerinde Suriye'ye askeri sevkiyat hızlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından akşam saatlerinde Suriye
'ye askeri sevkiyat hızlandı. Hatay
istikametinden gelen mühimmat yüklü askeri araçlar, iş makineleri ile zırhlı araçlar Kilis
'e geldi. Buradan Elbeyli
ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket etti. Akşamüzeri de 50'den fazla boş tır ve mühimmat aracı Hatay tarafına hareket ederek, tank, fırtına obüs, askeri araçlar ile mühimmat almaya gitti. Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:55 Kaynak: İHA
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