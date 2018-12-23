Suriye'ye Askeri Sevkıyat Akşam Saatlerinde Hızlandı
2 saat önce
Suriye'ye askeri sevkıyat akşam saatlerinde hızlandıKİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından akşam saatlerinde askeri sevkiyat hızlandı.
Suriye
'ye askeri sevkıyat akşam saatlerinde hızlandı
KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından akşam saatlerinde askeri sevkiyat hızlandı. Hatay
istikametinden gelen mühimmat yüklü askeri araçlar, iş makineleri ile zırhlı araçlar Kilis
'e geldi. Buradan Elbeyli
ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket etti. Akşamüzeri de 50'den fazla boş tır ve mühimmat aracı Hatay tarafına hareket ederek, tank, fırtına obüs, askeri araçlar ile mühimmat almaya gitti. Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:06 Kaynak: İHA
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