Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Askeri Sevkıyat Akşam Saatlerinde Hızlandı

Suriye'ye Askeri Sevkıyat Akşam Saatlerinde Hızlandı

2 saat önce

Suriye'ye askeri sevkıyat akşam saatlerinde hızlandıKİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından akşam saatlerinde askeri sevkiyat hızlandı.

Suriye'ye askeri sevkıyat akşam saatlerinde hızlandı

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından akşam saatlerinde askeri sevkiyat hızlandı.
Hatay istikametinden gelen mühimmat yüklü askeri araçlar, iş makineleri ile zırhlı araçlar Kilis'e geldi. Buradan Elbeyli ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket etti. Akşamüzeri de 50'den fazla boş tır ve mühimmat aracı Hatay tarafına hareket ederek, tank, fırtına obüs, askeri araçlar ile mühimmat almaya gitti. Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:06 Kaynak: İHA

Hatay, TSK, Suriye, Yerel
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