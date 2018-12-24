Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Askeri Sevkiyat Devam Etti

Suriye'ye Askeri Sevkiyat Devam Etti

2 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye askeri birlik ve zırhlı araç sevkiyatı bugün de devam etti.

Suriye'ye Askeri Sevkiyat Devam Etti, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye askeri birlik ve zırhlı araç sevkiyatı bugün de devam etti.

Bolu'dan yola çıkan 2'nci Komandı Tugayı'nda görevli askerler, zırhlı araç konvoyu ile birlikte Kilis'e ulaştı. Aralarında mayına dayaklı araçların da bulunduğu konvoy ile kente ulaşan askerler, Kilis'teki Öncüpınar ve Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Sınırı geçen birliklerin Menbiç ve Tel Rıfat bölgesinde bulunan TSK'nın üslerinde konuşlanacağı bildirildi. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:51 Kaynak: DHA

Bolu, Kilis, TSK, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Peşmergeler ile Terör Örgütü YPG/PKK Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de Terör Örgütü PYD'ye Sahip Çıktı!

ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini İçeren Kararnameyi İmzaladı ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan Mesajı: Söylediğini Yapabilecek Biri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 16:11:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Askeri Sevkiyat Devam Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]