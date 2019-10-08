Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor
1 saat önce
TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:31 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Yaklaşık 110 araçtan oluşan konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.
Suriye'de terör örgütlerine yönelik harekat hazırlıkları devam ederken, yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkan zırhlı araçlar, Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'da ki üs bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi.
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