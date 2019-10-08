Son Dakika Haberleri: Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika Güncel Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

1 saat önce

TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.

TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Yaklaşık 110 araçtan oluşan konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.

Suriye'de terör örgütlerine yönelik harekat hazırlıkları devam ederken, yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkan zırhlı araçlar, Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'da ki üs bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi.

Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:31 Kaynak: DHA
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