Son Dakika Haberleri: Suriye'ye askeri sevkiyat yapıldı
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Suriye'ye askeri sevkiyat yapıldı

1 saat önce

Suriye'deki askeri birliklere takviye olarak Kilis'ten askeri araç ile personel sevk edildi.

Suriye'deki askeri birliklere takviye olarak Kilis'ten askeri araç ile personel sevk edildi. Sabaha karşı Batı illerinden gelen askeri personelleri taşıyan araçlar, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'de konuşlu bulunan askeri üst bölgelerine takviye amaçlı gitti. Askeri sevkiyatların aralıklarla devam ettiği öğrenildi.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
Elbeyli, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
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