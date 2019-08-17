Suriye'ye askeri sevkiyat yapıldı
1 saat önce
Suriye'deki askeri birliklere takviye olarak Kilis'ten askeri araç ile personel sevk edildi.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
'deki askeri birliklere takviye olarak Kilis
'ten askeri araç ile personel sevk edildi. Sabaha karşı Batı illerinden gelen askeri personelleri taşıyan araçlar, Kilis'in Elbeyli
ilçesi üzerinden Suriye'de konuşlu bulunan askeri üst bölgelerine takviye amaçlı gitti. Askeri sevkiyatların aralıklarla devam ettiği öğrenildi.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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