Suriye'ye askeri sevkiyatı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'ye askeri sevkiyatı (2) - Son Dakika

Suriye'ye askeri sevkiyatı (2)

6 saat önce

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.

Suriye'ye askeri sevkiyatı (2), System.String[]

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.


Bahar Kalkanı Harekatı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:34 Kaynak: DHA
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