Suriye'ye askeri sevkiyatı (2) - Son Dakika

Suriye'ye askeri sevkiyatı (2)
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SEVKİYAT DEVAM EDİYOR Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:34 Kaynak: DHA
SEVKİYAT DEVAM EDİYOR
Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.
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