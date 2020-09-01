Suriye'ye barış ve huzura açılan 7 kapı

KİLİS - Suriye'ye Türkiye'den açılan 7 Sınır kapısı barış ve huzurun geldiği, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgesinin en büyük ekonomik kapıları haline geldi.

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgesine açılan 7 gümrük kapısı yeniden modernize edilerek hizmete devam ediyor. Afrin ve İdlib'e açılan Hatay'da Cilvegözü ile Zeytin Dalı Sınır Kapısı, Fırat Kalkanı Bölgesine açılan Kilis Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapısı, Fırat Kalkanı bölgesine Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı, Barış Pınarı bölgesine Şanlıurfa'dan Akçakele ile Ceylanpınar Sınır Kapıları bulunuyor. Barış ve huzurun geldiği Suriye'ye açılan Hatay reyhanlı Cilvegözü, Kilis Elbeyli Çobanbey, Öncüpınar ve Gaziantep Karkamış sınır kapıları modernize edildi. Hatay Zeytin Dalı Sınır Kapısı ise Afrin'e açılan kapı olarak kuruldu. Barış Pınarı bölgesine açılan Şanlıurfa Akçakale ile Ceylanpınar Sınır Kapısı yeniden faaliyete geçti. Mardin Nusaybin ile Hatay Yayladağı sınır kapıları ise 10 yıldır kapalı bulunuyor.

Suriye'ye açılan 7 sınır kapısından bu ülkeye Türkiye'den ihracat ve ithalat yapılıyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile Barış Pınarı bölgesindeki milyonlarca Suriyeli'nin bütün ihtiyaçları 7 sınır kapısından karşılanıyor.