Suriye'ye bir tır un gönderildi - Son Dakika
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Suriye'ye bir tır un gönderildi

7 saat önce

Türk Kızılay tarafından başlatılan "İdlib'teki kara bulutları iyiliğin gücü ile dağıt" kampanyası dolayısıyla Afyonkarahisarlı iş insanları bir tır dolusu unu İdbil'e gönderdi.

Türk Kızılay tarafından başlatılan " İdlib'teki kara bulutları iyiliğin gücü ile dağıt" kampanyası dolayısıyla Afyonkarahisarlı iş insanları bir tır dolusu unu İdbil'e gönderdi.

Orhangazi Mahallesi'ndeki belediye otoparkında düzenlenen törende konuşan Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, acilen Suriye içerisinde Kızılay'ın oluşturacağı kamplarda destek verilmesinin önemine dikkati çekti.

Kampanyaya destekte bulunulmasını isteyen Okyar, "Türk Kızılay'ın başlatmış olduğu bu kampanya ile birlikte Afyonkarahisar'daki hayırsever iş adamlarımız bizim çağrımıza destek vererek destekte bulundular. Gördüğünüz gibi bir tır dolusu unu Suriye'deki kardeşlerimize inşallah Kızılay aracılığı ile gönderiyoruz." dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Suriye'de büyük bir katliamın ve insanlık dramının yaşandığını belirterek, "Afet ve savaş bölgelerine koşan Türk Kızılay burada da üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Özellikle Afyonkarahisar'daki hayırsever vatandaşlarımızın duyarsız kalmamalarından dolayı teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da Suriye'de yıllardır devam eden bir zulmün olduğunu kaydederek, Türk insanının buradaki drama duyarsız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından İdlib'e gönderilmek üzere 27 ton un yüklü tır yola çıktı.

Suriye'ye bir tır un gönderildi

Kızılay, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:35 Kaynak: AA
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