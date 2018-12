Suriye'ye Dönenlerin Sayısının Artacağını Tahmin Ediyoruz"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısının 290 bini aştığını, önümüzdeki süreçte sayının daha da artacağını düşündüklerini söyledi.

Çataklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de işler düzeldikçe insanların kendi yurtlarına ve evlerine dönme eğilimlerinin artacağını belirtti.



Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir savaş ortamından kaçarak geldiğine işaret eden Çataklı, hiç kimsenin sevinçle, zevkle ve keyifle tüm her şeyini arkasında bırakarak başka bir ülkeye sığınmak istemeyeceğini ifade etti.



Çataklı, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerine ilişki şunları kaydetti:



"Özellikle Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında bölgedeki düzenin her geçen gün biraz daha oturması, yaşam koşullarının düzelme eğilimine girmesi ve güvenliğin artması dolayısıyla ülkemizden söz konusu bölgelere yönelik geri dönüş hareketi olduğunu görüyoruz. Bu, 290 bini aşmış durumda. Önümüzdeki süreçte oradaki gelişmeye paralel olarak sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Şunu da unutmamak lazım, bu insanlar can güvenlikleri olmadığı için canları, malları ve namusları tehdit altında olduğu için oraları terk edip buralara geldiler. Tersten düşündüğümüz zaman bu yönde iyiye doğru gidiş oldukça doğaldır ki onlar da kendi evlerine gideceklerdir ve bu sayıda artacaktır."



"Dönüşleri teşvik için faaliyetler yürütülüyor"



İçişleri Bakanlığına bağlı bazı personelin sınırın Suriye tarafında özellikle yerel polis teşkilatlarının kurulması, nüfus ve trafik hizmetlerine yönelik danışmanlık hizmeti verdiğini aktaran Çataklı, bunun yanında da insani yardım faaliyetleri kapsamında da çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.



Çataklı, çalışmaların her geçen gün daha da disiplinli bir şekilde devam ettiğini anlatarak, "Göç idarelerimiz dönüşleri teşvik etmek bakımından mülakatlar ve bilgilendirme dahil olmak üzere değişik faaliyetler yürütüyor. Oradaki durum iyileştikçe oradaki durumun bilinirliği de arttıkça dönüşlerin daha da artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

