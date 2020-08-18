Suriye'ye düşen keşif uçağı Türkiye'den böyle görüldü - Son Dakika

Suriye'ye düşen keşif uçağı Türkiye'den böyle görüldü

HATAY - Suriye'de düşürülen keşif uçağı, Türkiye'den görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Suriyeli muhalif güçler tarafından Rusya'ya ait keşif uçağı vuruldu. İdlib kenti Salkin kasabasına düşen keşif uçağının düşme anı Türkiye'nin Hatay ilinden görüldü. Keşif uçağının düşme anları Hatay tarafından amatör kameralarla saniye saniye görüntülendi.

Diğer yandan, Suriye tarafından çekilen görüntülerde de keşif uçağının düşerek alev alev yandığı görüldü.