Suriye'ye düzenlenen hava saldırısında 2 asker öldü, 7 asker yaralandı - Son Dakika

İsrail tarafından Suriye'ye düzenlenen hava saldırısında 2 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.
İsrail'e ait savaş uçakları Golan Tepeleri'nin hava sahasını kullanarak, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda ateşlenen füzelerin Suriye hava savunma sistemleri tarafından hedeflerine ulaşamadan engellendiği belirtilmişti. Suriye medyası, yapılan hava saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin ise yaralandığını yazdı. - ŞAM
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 00:01 - Kaynak: İHA
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