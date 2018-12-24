Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Fırtına Obüs, Tank, Topçu Bataryası ile Mühimmat Sevkıyatı Yapıldı

Suriye'ye Fırtına Obüs, Tank, Topçu Bataryası ile Mühimmat Sevkıyatı Yapıldı

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gece geç saatlerde Suriye'ye fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile Mühimmat sevkıyatı yapıldı.

Suriye'ye Fırtına Obüs, Tank, Topçu Bataryası ile Mühimmat Sevkıyatı Yapıldı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gece geç saatlerde Suriye'ye fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile Mühimmat sevkıyatı yapıldı.

Hatay istikametinden gelen fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile Mühimmat yüklü askeri araçlar Kilis'e geldi. Buradan geniş güvenlik önlemleri altında Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye hareket etti. Askeri sevkıyatın peyderpey devam edeceği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:04 Kaynak: İHA

Suriye, 3. Sayfa
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