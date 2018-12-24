Suriye'ye Fırtına Obüs, Tank, Topçu Bataryası ile Mühimmat Sevkıyatı Yapıldı
2 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gece geç saatlerde Suriye'ye fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile Mühimmat sevkıyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından gece geç saatlerde Suriye
'ye fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile Mühimmat sevkıyatı yapıldı. Hatay
istikametinden gelen fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile Mühimmat yüklü askeri araçlar Kilis
'e geldi. Buradan geniş güvenlik önlemleri altında Elbeyli
ilçesi üzerinden Suriye'ye hareket etti. Askeri sevkıyatın peyderpey devam edeceği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:04 Kaynak: İHA
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