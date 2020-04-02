Son Dakika › Güncel › Suriye'ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı 'koronavirüs' tedbiri - Son Dakika
Suriye'ye giriş ve çıkışlarda, termal kameralı 'koronavirüs' tedbiri
6 saat önce
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Resulayn ile Tel Abyad ilçelerinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, giriş ve çıkışlar için termal kameralar kuruldu.
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Resulayn ile Tel Abyad ilçelerinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, giriş ve çıkışlar için termal kameralar kuruldu.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad ilçelerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, termal kameralar kuruldu. Sınır ötesine zorunlu ve özel izin ile giriş ve çıkış yapanların ateş ölçümü için sınır kapısına termal kameralar yerleştirildi. Öte yandan iki ilçede de dezenfekte çalışmaları yapılırken, yerel halka da koronavirüs tedbirlerinin anlatıldığı broşürler dağıtılıyor.?
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:11 Kaynak: DHA
Son Dakika 'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı