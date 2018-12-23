Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Gitmek İçin Evden Çıkan Yaşlı Kadın Su Kanalında Ölü Bulundu

Suriye'ye Gitmek İçin Evden Çıkan Yaşlı Kadın Su Kanalında Ölü Bulundu

3 saat önce İlandır

- Suriye'ye gitmek için evden çıkan yaşlı kadın su kanalında ölü olarak bulunduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'ye geri döneceğini söyleyerek evden çıkan ve 3 gündür ulaşılamayan yaşlı kadın, tahliye kanalında ölü olarak bulundu.

- Suriye'ye gitmek için evden çıkan yaşlı kadın su kanalında ölü olarak bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'ye geri döneceğini söyleyerek evden çıkan ve 3 gündür ulaşılamayan yaşlı kadın, tahliye kanalında ölü olarak bulundu.
Akçakale ilçesi Suruç yolundaki su tahliye kanalında 85 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine üzerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, kadının cesedini su kanalından çıkardı. Ceset, otopsi için Akçakale Devlet Hastanesine götürülürken kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kadının Suriyeli olduğunu belirlenirken isminin ise Meryem El Abud olduğu öğrenildi. Kadının ailesine ulaşan ekipler, 3 gün önce yaşlı kadının "Vatanıma, Suriye'ye döneceğim" diyerek evden ayrıldığı ve bir daha kendisine ulaşılamadığını belirledi.
Otopsinin ardından cenazesi ülkesine gönderilecek olan yaşlı kadının ölüm sebebi ise araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:48 Kaynak: İHA

Suriye, 3. Sayfa
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