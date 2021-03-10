Suriye'ye hareket eden tabura vatandaşlardan sevgi seli - Son Dakika

Suriye'ye hareket eden tabura vatandaşlardan sevgi seli
10.03.2021 17:35
Suriye'ye hareket eden tabura vatandaşlardan sevgi seli Serdarlar Taburu Suriye yolunda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçerek Suriye'ye giden Serdarlar Taburuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Suriye'ye hareket eden tabura vatandaşlardan sevgi seli
Serdarlar Taburu Suriye yolunda
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçerek Suriye'ye giden Serdarlar Taburuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Elazığ'dan yola çıkan 300 kişilik Jandarma Özel Harekat Serdarlar Taburu, Suriye sınır hattına gitti. Askerlerin gideceğini duyan Gölbaşı halkı yol kenarında ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla onları uğurladı. Gölbaşı halkı tarafından büyük bir heyecanla karşılanan ve dualarla uğurlanan Serdarlar Taburundaki askerler de araç camından el salladı.
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