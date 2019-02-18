Son Dakika Haberleri: Suriye'ye İnsani Yardım Tırı

Suriye'ye İnsani Yardım Tırı

1 saat önce

Kütahya'da sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan yardımlar, Suriye'ye gönderildi.

Kütahya'da sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan yardımlar, Suriye'ye gönderildi.

Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kütahya Temsilciliği, Kütahya Sancak Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SANCAKDER) ve Enderun Derneğinin başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, tırlara yüklenerek Suriye'ye doğru yola çıktı.

Vakfın Kütahya Temsilcisi Hüsrev Yarengümeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş mağduru Suriyeliler için başlattıkları yardım kampanyasının devam ettiğini belirtti.

Kampanya kapsamında Tavşanlı ilçesinde ve Kütahya'da 3 tır dolusu malzemenin toplandığını dile getiren Yarengümeli, şunları söyledi:

"İçinde un, gıda, kömür, diğer gıda malzemeleri ile giyeceklerin bulunduğu 3 tır malzemeyi bugün inşallah Suriye'ye gönderiyoruz. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hep çalıştılar bu zor zamanda. Ümmet-i Muhammed'in yanın da olmak bizlerin görevi. İnşallah maddi ve manevi bereket olacaktır. Bu yardımlar inşallah memleketimize dualar şeklinde geri dönecektir. Her yapmış olduğumuz yardımın bizlere fazlasıyla bereket olarak döndüğüne inanıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:31 Kaynak: AA

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