Suriye'ye insani yardım tırı

İzmir İnsani Yardım Derneği (İZYAD) ve Memur-Sen öncülüğünde temin edilen insani yardımların bulunduğu 4 tır, Suriye'deki çadır kentlerde kalanlara dağıtılmak üzere yola çıktı.

İzmir İnsani Yardım Derneği (İZYAD) ve Memur-Sen öncülüğünde temin edilen insani yardımların bulunduğu 4 tır, Suriye'deki çadır kentlerde kalanlara dağıtılmak üzere yola çıktı.

Gaziemir Gülhane Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlenen uğurlama töreninde bir konuşma yapan İZYAD Başkanı Rasim Çalar, Suriye'deki iç savaştan etkilenen halka yardım için düzenledikleri kampanyaya İzmirlilerin ilgi gösterdiğini ifade etti.

Kampanya kapsamında toplanan muhtelif gıda ve giyim malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktaran Çalar, "Bu tırlarda bin 950 çuval un, 430 çift ayakkabı, 700 gömlek, 550 pantolon, 2 ton turşu ve salça bulunuyor." dedi.

İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının hakim olduğuna dikkati çeken Çalar, "Mazlum halkların acıları bir türlü dindirilmiyor. Birilerinin bu zalimlerin karşısında durması lazım. İzmir'de bu amaçla güzel duygular taşıyanlar Suriye'deki bu zulme uğrayanlara el attı. Bugün 4 tırımızı daha Suriye'deki mazlumlara göndermenin heyecanı içindeyiz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Memur-Sen İzmir Temsilcisi Ali Kaya da "Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa Allah'ın verdiği nimetleri paylaşmak bizim boynumuzun borcudur." değerlendirmesinde bulundu.

Uğurlama törenine, Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç ve vatandaşlar da katıldı.

Hazırlanan tırlar, Gaziemir İlçe Müftüsü Zekeriya Çallı'nın yaptığı duanın ardından bölgeye uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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