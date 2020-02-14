Suriye'ye insani yardımlar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'ye insani yardımlar sürüyor - Son Dakika

Suriye'ye insani yardımlar sürüyor

6 saat önce

Şanlıurfa Valiliği, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunuldu.

Suriye'ye insani yardımlar sürüyor, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunuldu.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgeye gerçekleştirilen yardımlarla buradaki vatandaşların yaralarının sarılmaya çalışıldığı belirtildi. İHH İnsani Yardım Derneği'nden temin edilen 250 soba ve 500 kırtasiye setinin Rasulayn'daki okullara dağıtıldığı bildirilen açıklamada, "Menekşe Derneği'nden temin edilen 930, Kızılay'dan temin edilen 150 ve AFAD'ın temin ettiği 180 gıda kolisi Tel Abyad'daki ailelere ulaştırıldı. AFAD, Kızılay ve TMO'nun destekleriyle Tel Abyad'daki fırınlara 75 ton un ve 30 koli maya, Rasulayn'daki fırınlara ise 50 ton un dağıtımı gerçekleştirildi" denildi.


Öte yandan, Türk Kızılayı'nın Tel Abyad'da açtığı Sevgi Mağazası'nda, bu hafta boyunca yetişkinlere 2 bin 84, çocuklara bin 276 giysi ve ayakkabı dağıtıldığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:59 Kaynak: İHA
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