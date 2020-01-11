Suriye'ye insani yardımların gönderildiği sınır kapıları ikiye indirildi - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye'ye insani yardımların gönderildiği sınır kapıları ikiye indirildi - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Son Dakika

Suriye'ye insani yardımların gönderildiği sınır kapıları ikiye indirildi - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

57 dakika önce

Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardımlarların yapıldığı sınır kapılarının sayısı, Rusya'nın veto tehdidinin ardından dörtten ikiye indirildi.

Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardımlarların yapıldığı sınır kapılarının sayısı, Rusya'nın veto tehdidinin ardından dörtten ikiye indirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak sağlayan kararın süresinin dolmasına saatler kala, uzun süren müzakerelerin ardından yardım mekanizmasının görev süresini 6 ay daha uzattı.

Karar, Rusya ve Çin'in çekimser kalmasıyla kabul edildi ancak sınır kapıların sayılarının azaltılmasından memnun olmayan ABD ve İngiltere de oylamada çekimser kaldı. Karara 11 ülke ise destek verdi.

Almanya ve Belçika tarafından hazırlanan tasarıya Rusya'nın itirazları ve veto tehdidi üzerine, insani yardımların girdiği mevcut sınır kapılarının sayısı yarıya düştü.

2014 yılından beri her yıl 12 aylığına yenilenen BMGK kararı ise bu kez ancak 6 ay uzatılabildi.

Daha önce ikisi Türkiye'den olmak üzere dört sınır kapısından yapılan insani yardımlar bundan sonra sadece iki sınır kapısından gönderilebilecek. Çıkan kararla İnsani yardımlar, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından yapılmaya devam edecek.

Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları ise yardımların girişine kapatılacak.

Suriye'de yaklaşık 4 milyon kişiye insani yardımların ulaştırılmasını olanak sağlayan sınır kapılarının azaltılması Batılı ülkeler tarafından eleştirilirken, karar Rusya açısınsan "zafer" olarak yorumlandı.

Rusya ve Çin geçen aralık ayında da sınır kapısılarının bir yıl boyunca insani yardımların girişine açık tutulmasını veto etmiş ve sadece iki sınır kapısının 6 ay açık kalması konusunda ısrar etmişti.

Suriye'ye insani yardımların gönderildiği sınır kapıları ikiye indirildi - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:29 Kaynak: AA
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