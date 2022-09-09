SURİYE'YE KAÇAN 161 IRAKLI ÜLKELERİNE DÖNDÜ - Son Dakika
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SURİYE'YE KAÇAN 161 IRAKLI ÜLKELERİNE DÖNDÜ

09.09.2022 13:15

IRAK'tan Suriye'ye kaçan 161 kişi Türkiye'nin çabaları ile ülkelerine döndü.

IRAK'tan Suriye'ye kaçan 161 kişi Türkiye'nin çabaları ile ülkelerine döndü.

Irak'taki iç savaş ve çatışma nedeniyle Suriye'ye kaçan 161 Iraklı, Türkiye'nin çalışmasıyla ülkelerine dönmek için yola çıktı. Iraklı siviller, gümrük işlemleri sonrası Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye getirildi. Irak Konsolosluğu ile Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılan Iraklılara yemek ve su ikram edildi. Kontrolleri tamamlanen Iraklılar, otobüslerle yeniden ülkelerine döndü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Türkiye, Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SURİYE'YE KAÇAN 161 IRAKLI ÜLKELERİNE DÖNDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SURİYE'YE KAÇAN 161 IRAKLI ÜLKELERİNE DÖNDÜ - Son Dakika
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