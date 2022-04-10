Suriye'ye kaçmaya çalışan terörist otogarda yakalandı - Son Dakika
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Suriye'ye kaçmaya çalışan terörist otogarda yakalandı

10.04.2022 20:31
Suriye'ye kaçmaya çalışan terörist otogarda yakalandı

Yasadışı yollarla gittiği İzmir'de farklı kimlikle gizlenemediği için Suriye'ye geri kaçmak için otobüsle Şanlıurfa'ya gelen PKK/YPG terör örgütü üyesi, jandarmanın takibi sonucu Şanlıurfa Otogarında yakalandı.

Yasadışı yollarla gittiği İzmir'de farklı kimlikle gizlenemediği için Suriye'ye geri kaçmak için otobüsle Şanlıurfa'ya gelen PKK/ YPG terör örgütü üyesi, jandarmanın takibi sonucu Şanlıurfa Otogarında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla gittiği İzmir'de farklı kimlikle gizlenemeyen 26 yaşındaki PKK/YPG terör örgütü üyesi G.E.'nin Suriye'ye geri kaçmak için Şanlıurfa'ya gelmek için yola çıktığı bilgisini aldı. Takibe alınan terörist, otobüsle geldiği Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalandı. Gözaltına alınan terörist jandarma karakoluna götürüldü.

Yapılan araştırmada zanlının PKK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasadışı yollarla Türkiye'ye gelerek farklı kimlikle kendini gizlemek istediği, bunu başaramayınca Suriye'ye geri kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Suriye, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriye'ye kaçmaya çalışan terörist otogarda yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'ye kaçmaya çalışan terörist otogarda yakalandı - Son Dakika
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