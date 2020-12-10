Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu - Son Dakika

Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu

10.12.2020 14:16
Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 3 tırla destek verdiği, İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından toplanan toplam 25 tır dolusu insani yardım malzemesi, Suriye'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Bursa'dan yola çıkarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 3 tırla destek verdiği, İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından toplanan toplam 25 tır dolusu insani yardım malzemesi, Suriye'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Bursa'dan yola çıkarıldı.

Suriyeli mazlumlara destek olmak maksadıyla savaşın ilk günlerinden itibaren Bursa'da başlatılan yardım seferberliği, devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hazırlanan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de 3 tırla destek verdiği 25 tır dolusu insani yardım malzemesi, BUTTİM Fuar Alanı'nda düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı. 'Kardeşlik üşümesin' sloganıyla düzenlenen etkinliğe Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Müftüsü İzani Turan ile İHH yönetimi ve yardıma destek veren hayırseverler katıldı.

Mazlumların gözü bizde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyanın Covid 19 salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini, ancak bazı coğrafyaların pademinin yanında yıllardır başka başka sorunlarla mücadele ettiğini hatırlattı. Türkiye ile tarihi bağları bulunan Suriye'de de savaş yüzünden milyonlarca mazlumun yaşam mücadelesi vermeye çalıştığını hatırlatan Başkan Aktaş, "İHH kurulduğu günden beri mazlum coğrafyalara destek veren organizasyonlara imza atıyor. Ülke olarak biz de pandemi sebebille zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci Cumhurbaşkanımızdan, esnafımıza kadar toplum olarak el birliğiyle aşmaya çalışıyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki tüm mazlum coğrafyaların gözü bizde. Bizler de ülke olarak tüm mazlumlara yetişmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir organizasyonda yer almak izim için de gurur verilesi. Organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa'dan 934 tır yardım

İHH Şube Başkanı Hüseyin Kaplan da 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde 81 ilden bugün yüzlerce tırın Suriye'ye yardım için yola çıktığını belirterek, Bursa olarak bu etkinlikte 25 tır ile yer aldıklarını söyledi. Bursalıların çok kadirşinas bir halk olduğunu ve savaşın başladığı ilk günden bu yana Bursa'dan Suriye'ye 934 tır gönderildiğini ifade eden Kaplan, başta Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş adamları olmak üzere yardımlara katkı verenlere teşekkür etti. Yardım tırlarında kış gelmesi nedeniyle ağırlıklı olarak soba, yakacak, kışlık giysi, un, battaniye ve gıda malzemeleri bulunduğunu ifade eden Kaplan, "İnsan Hakları Gününde bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Bursa olarak her zaman mazlumun yanında zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İl Müftüsü İzani Turan'ın yaptığı duanın ardından 25 tırdan oluşan konvoy, Suriye'ye uğurlandı. - BURSA

Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu
Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu
Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu

Suriye, Bursa, İHH, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalanan hırsızların kaçış anı anbean kamerada
Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler         
14:32
İngiltere'de ilk aşının yapıldığı 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum İngiltere'de ilk aşının yapıldığı 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum         
14:15
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti Aynı taşa 6 kez takılıp düşerek ölümden dönen vatandaş isyan etti         
12:47
Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı         
12:36
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti         
11:01
Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti         
10:52
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
10:43
Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor Kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi veren orman işçileri günlük 750 TL kazanıyor         
10:42
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 14:38:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei