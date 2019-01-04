Suriye'ye Kimyasal Madde İhracatı Yapan Şirketlere Para ve Hapis Cezası İstemi

Belçika'da gerekli izinleri almadan Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihracatı yapan 3 Flaman şirkete ciddi para cezaları istendi.

Belçika'da gerekli izinleri almadan Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihracatı yapan 3 Flaman şirkete ciddi para cezaları istendi.



Belçika gümrük yetkilileri, üç şirket hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Belçikalı üç şirketin Suriye'ye 2014-2016 yılları arasında sarin gazı üretiminde kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği iddiasıyla açılan davanın son duruşması Anvers Ceza Mahkemesinde Perşembe günü görüldü. Gümrük ve ÖTV İdaresi, Suriye'ye kimyasal ihraç eden AAE Chemie Trading, Anex Customs ve Danmar Logistics tarafından ihracatın gerekli izinler olmadan yapıldığını ve gümrük memurlarını yanlış bir kodla kasten yanlış yönlendirdiklerini belirtti. Gümrük ve ÖTV İdaresi tarafından üç şirket için 750 bin euroya kadar para cezası talep edildi. Savcı ise AAE Chemie Trading'in yöneticisi Rudolf R. ve Anex Customs ile Danmar Logistics yöneticisi Herman VL için sırasıyla 4 ve 18 ay hapis cezası istedi. Şirket yetkilileri, izin almaları gerektiğini bilmediklerini, ihracatı çok uzun yıllardır tanıdıkları "ortaklarına" yaptıklarını ve bu kişilerin herhangi bir yasak listesinde bulunmadığını belirtti. Mahkeme, kararını 31 Ocak'ta açıklayacak.



Suriye'ye gerekli izinleri almadan 2014-2016 yılları arasında yüklü kimyasal madde ihracatı yapan üç Flaman şirket hakkında Anvers Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. İlk duruşma 15 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Belçika'dan Suriye'ye kimyasal madde ihracatı yapmak için 2013'den bu yana ihracat izni alınması gerekiyor. 2014-2016 yıllarında üç Flaman şirketin izin almadan Suriye'ye 24 kez kimyasal madde sevkiyatı yaptığı ileri sürüldü. Bu sevkiyatlarda sarin gazı yapımında kullanılabilen izopropanolın da bulunduğu savunulan davada, toplamda Belçika'dan Suriye'ye 168 ton izopropanol, 219 ton aseton, 77 ton metanol ve 21 ton diklorometanın ihraç edildiği kaydedildi.



Gerekli ihracat lisansını bilmek zorundalar



Gümrük danışmanına göre, şirketler gerekli ihracat lisansını bilmek zorunda. 2013 yılında Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'na taraf olan Suriye'nin tüm izopropanol deposunu yok etmesi talep edilmişti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ise Suriye'nin 133 ton izopropanolü imha ettiğini bildirmişti. - BRÜKSEL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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