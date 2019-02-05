Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Komando Birlikleri Sevk Edildi

Suriye'ye Komando Birlikleri Sevk Edildi

22 dakika önce

Kilis üzerinden komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar Suriye sınırına sevk edildi.

Suriye'ye Komando Birlikleri Sevk Edildi, System.String[]
Kilis üzerinden komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar Suriye sınırına sevk edildi.

Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Öncüpınar Hudut Bölüğü üzerinden Suriye'nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti. Birliklerin Suriye'de PYD'nin kontrolündeki bölgelerin sınırına konuşlanacağı öğrenildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:09 Kaynak: İHA

Kilis, Komando, Suriye, 3. Sayfa
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