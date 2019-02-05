Suriye'ye Komando Birlikleri Sevk Edildi
7 dakika önce
Kilis üzerinden komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar Suriye sınırına sevk edildi.
Kilis
üzerinden komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar Suriye
sınırına sevk edildi. Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Öncüpınar Hudut Bölüğü üzerinden Suriye'nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti. Birliklerin Suriye'de PYD'nin kontrolündeki bölgelerin sınırına konuşlanacağı öğrenildi.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:21 Kaynak: İHA
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