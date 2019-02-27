Son Dakika Haberleri: Suriye'ye Komando Birlikleri Sevk Edildi

Suriye'ye Komando Birlikleri Sevk Edildi

19 dakika önce

Kilis üzerinden komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar Suriye sınırına sevk edildi.

Suriye'ye Komando Birlikleri Sevk Edildi, System.String[]
Kilis üzerinden komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar Suriye sınırına sevk edildi.

Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:54 Kaynak: İHA

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