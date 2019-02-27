Suriye'ye Komando Birlikleri Sevk Edildi
19 dakika önce
Kilis üzerinden komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar Suriye sınırına sevk edildi.
Kilis
üzerinden komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar Suriye
sınırına sevk edildi.
Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Elbeyli
ilçesi üzerinden Suriye'nin Münbiç
bölgesine hareket etti. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:54 Kaynak: İHA
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