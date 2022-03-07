Suriye'ye mermer taşıyan tır lastikleri alev alınca yolda kaldı - Son Dakika
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Suriye'ye mermer taşıyan tır lastikleri alev alınca yolda kaldı

07.03.2022 00:04
Suriye'ye mermer taşıyan tır lastikleri alev alınca yolda kaldı

Afyonkarahisar'dan, Suriye'ye mermer götüren tır lastiklerinin alev alması sonucu yolda kaldı.

Afyonkarahisar'dan, Suriye'ye mermer götüren tır lastiklerinin alev alması sonucu yolda kaldı. Lastiklere çıkan yangına yoldan geçen diğer sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale etmesi ise alevlerin tırı sarmasının önüne geçti.

Olay, Afyonkarahisar- Konya karayolu Çay ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İscehisar'dan aldığı mermer yükünü Suriye'ye götürmek üzere yola çıkan N.B., idaresindeki 02 DH 463 plakalı tırın Çay ilçesi girişinden henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü lastikleri alev aldı. Arka lastiklerin yandığını gören sürücü aracı yol kenarına park ederek diğer sürücülerden yardım istedi. Çevreden geçen sürücüler araçlarındaki yangın tüpleri ile alev alan lastiklere müdahale ederek, yangının dorseye sıçramasının önüne geçti. Ardından itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Karahisar, Yangın, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriye'ye mermer taşıyan tır lastikleri alev alınca yolda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'ye mermer taşıyan tır lastikleri alev alınca yolda kaldı - Son Dakika
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