Suriye'ye mühimmat ve askeri araç takviyesi - Son Dakika

Suriye'ye mühimmat ve askeri araç takviyesi
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden devam ediyor.
Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçişi sağlandı. Askeri araçların sınır birliklerine takviye amaçlı yola çıktığı öğrenildi. - HATAY
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