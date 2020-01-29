Suriye'ye mühimmat ve askeri araç takviyesi - Son Dakika
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Suriye'ye mühimmat ve askeri araç takviyesi

41 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden devam ediyor.

Suriye'ye mühimmat ve askeri araç takviyesi, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden devam ediyor.


Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçişi sağlandı. Askeri araçların sınır birliklerine takviye amaçlı yola çıktığı öğrenildi. - HATAY

Kırıkhan, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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