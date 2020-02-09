Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı

44 dakika önce

Suriye'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor.

Suriye'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor. Gece saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaşan çok sayıda Zırhlı Personel Taşıyıcı ( ZPT) Hatay'a doğru ilerledi. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı

Gaziantep, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:41 Kaynak: DHA
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